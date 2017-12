Tenta ficar com carrinha de um polícia em troca de droga

Xerife pôs à venda o veículo na internet e recebeu uma mensagem caricata.

21.12.17

Um homem foi detido no estado norte-americano do Colorado depois de ter tentado pagar uma carrinha, que estava à venda na Internet, com uma grande quantidade de marijuana. O que o individuo não sabia era que estava a tentar negociar com um polícia.

Segundo o jornal The Gazette, o xerife local Jason Mikesell colocou a sua carrinha à venda no Craiglist (plataforma de vendas online) e, passado algum tempo, recebeu uma mensagem de um possível comprador. Shawn Langley estava disposto a comprar o veículo com uma grande quantidade de marijuana.

O xerife ficou espantado com a situação e mostrou a mensagem aos seus colegas da polícia, que decidiram marcar um encontro com o potencial comprador. E Shawn, acabou mesmo por aparecer.

Quando o suspeito chegou ao local do encontro, as autoridades revistaram o carro e descobriram quase dois quilos de marijuana, o que fez com que fosse imediatamente detido.