Tenta identificar traficantes e é morto a tiro em direto

Foram disparados quatro tiros contra a vítima.

14:32

Prentis Robinson, de 55 anos, foi morto a tiro esta segunda-feira enquanto filmava em direto para o Facebook a investigação que se encontrava a realizar para identificar traficantes de droga. O caso ocorreu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

"Estás em direto", exclamou para um homem com quem se cruzou. De seguida, o mesmo disparou quatro tiros e fugiu do local. As autoridades locais já identificaram o suspeito como sendo Douglas Colson, tendo sido emitido uma mandato de captura por homicídio de primeiro grau. O individuo continua desaparecido.

Segundo declarações de familiares e amigos à imprensa local, era habitual o apoio prestado por Prentis à polícia local para desvendar indivíduos envolvidos no tráfico de droga no estado.