Tenta vender virgindade da filha de 13 anos por 21 mil euros

Mulher foi apanhada em flagrante delito pelas autoridades.

10:58

A agente imobiliária Irina Gladkikh, de 35 anos, terá tentado vender a virgindade da filha de 13 anos a um empresário rico por cerca de 21 mil euros. O caso aconteceu na Rússia, no entanto, a mulher foi apanhada pelas autoridades momentos antes de "consumar o negócio".



A mulher viajou para Moscovo com a filha e com uma amiga, sua cúmplice, ao encontro do homem a quem supostamente ia vender a filha para a sua primeira noite de sexo.



No entanto, Irina não sabia que estava a lidar com um polícia disfarçado, que a deteve assim que ela recebeu o dinheiro, bem como à amiga que as acompanhava. A menina de 13 anos foi retirada imediatamente à mãe e levada a um hospital para realizar exames médicos.



Num vídeo divulgado pelo ministério do interior da Rússia, a mulher confessa que tinha intenções de vender a virgindade da filha.



De acordo com a imprensa local, Irina e a amiga que a acompanhava são prostitutas há já algum tempo.