Um terramoto de magnitude 7,8 atingiu o norte do Oceano Pacífico, esta segunda-feira, entre as ilhas Aleutian, no Alasca e Kamchatka, na Rússia.

O epicentro foi registado a 48 quilómetros de profundidade.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, o terramoto pode causar um tsunami num raio de 300 quilómetros.