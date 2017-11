Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terramoto entre o Iraque e o Irão matou centenas de pessoas

Sismo de 7,3 graus fez mais de 70 mil desalojados.

Por Daniela Rebouta e R.R. | 08:42

O violento sismo de 7,3 graus na Escala de Richter que no domingo atingiu a zona fronteiriça entre o Iraque e o Irão fez mais de 400 mortos e mais de sete mil feridos, a grande maioria no lado iraniano, fazendo deste o terramoto mais mortífero do ano em todo o Mundo. Centenas de pessoas poderão estar ainda sepultadas sob os escombros.



O sismo, que foi seguido por mais de 150 réplicas, teve o seu epicentro no lado iraquiano da fronteira, a 23,2 quilómetros de profundidade, mas causou maior devastação e número de vítimas no Irão.



O tremor de terra foi sentido em várias províncias do oeste do país e a região mais afetada foi Sarpol-e-Zahab, zona montanhosa com uma população de cerca de 85 mil habitantes. Centenas de edifícios ruíram, e as equipas de resgate trabalhavam ontem contra o tempo para tentar localizar sobreviventes entre os escombros.



Vários hospitais foram gravemente danificados ou estavam sem eletricidade e mais de 70 mil pessoas ficaram desalojadas e necessitavam de abrigos e ajuda urgente. A ONU e a União Europeia já se disponibilizaram para enviar ajuda humanitária para as regiões mais afetadas.



Um balanço provisório apontava para pelo menos 401 mortos e mais de sete mil feridos no Irão, enquanto no Iraque havia registo de seis mortos e 68 feridos.