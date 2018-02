Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terrorista de Paris recusa falar em tribunal

Abdeslam é o único sobrevivente da célula de Bruxelas.

Por Ricardo Ramos | 09:02

O único sobrevivente da célula que levou a cabo os atentados terroristas de 2015 em Paris, Salah Abdeslam, recusou esta segunda-feira responder às perguntas do juiz no arranque do seu julgamento em Bruxelas.



Abdeslam, de 28 anos, disse no início da sessão que iria exercer o seu direito de não responder às perguntas do juiz, alegando que os muçulmanos são "julgados e tratados da pior forma" e "não têm direito à presunção de inocência".



A recusa em responder às perguntas constitui uma desilusão para os familiares das 130 vítimas dos atentados, que esperavam que o julgamento fizesse luz sobre a forma como os ataques foram planeados e executados.



O terrorista está a ser julgado num processo paralelo em que é acusado de tentativa de homicídio terrorista, relacionado com o tiroteio que antecedeu a sua captura na Bélgica em março de 2016, quatro meses após os ataques de Paris, e arrisca uma pena de 40 anos de prisão.