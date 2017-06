Terrorista diz que crianças "tiveram o que mereciam" no ataque em Manchester

O ataque à Arena de Manchester, durante o concerto de Ariana Grande, fez 22 mortos. Entre as vítimas encontram-se muitas crianças, tendo a mais nova perdido a vida no atentado com apenas oito anos.







De acordo com Moreno, "algo pior vai acontecer". O alegado terrorista mostrou também interesse em armas, perguntando ao juiz se saberia como fazer uma bomba.O ataque à Arena de Manchester, durante o concerto de Ariana Grande, fez 22 mortos. Entre as vítimas encontram-se muitas crianças, tendo a mais nova perdido a vida no atentado com apenas oito anos.

Rachid El Omari's, de 32 anos, suspeito de atos terroristas, afirmou que as crianças mortas no ataque à Arena de Manchester, no Reino Unido, no final do concerto de Ariana Grande "tiveram o que mereciam", avança o jornal britânico Metro.Os comentários foram tecidos durante uma audiência judicial em Espanha, onde foi preso enquanto decorrem investigações. Este homem está acusado de planear um ataque terrorista em Madrid.O juíz espanhol, Ismael Moreno, declarou que El Omari's "afirmou que as crianças tiveram o que mereciam" e que aquelas que haviam prometido lealdade ao califado, como ele próprio, "estavam encarregues de defender o Islão e converter todos".