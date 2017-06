Terrorista extraditado de Portugal para a Índia foi condenado

Abu Salem, o indiano extraditado de Portugal para a Índia que é acusado da autoria de um atentado terrorista que matou 257 pessoas em 1993, foi esta sexta-feira condenado por um tribunal especializado em terrorismo, em Bombaim.



Os juízes consideram que Abu Salem e outras cinco pessoas são os autores do atentado. Foram considerados culpados dos crimes de atividades terroristas, homicídio e conspiração, mas as sentenças só vão ser anunciadas na próxima segunda-feira. O tribunal deu como provado que Salem transportou armas de Gujarat para Bombaim, na véspera do atentado.



Um dos condenado é Mustafa Dossa, tido como cérebro do ataque. A 12 de março de 1993, doze explosões semearam o terror na cidade indiana durante duas horas.









No acordo de extradição, a Índia comprometeu-se a não lhe aplicar a pena de morte, condição obrigatória pela Constituição Portuguesa para autorizar a transferência de um detido para ser julgado no estrangeiro.



Em 2013, a justiça indiana retirou parte das acusações contra Abu Salem, no âmbito do acordo de extradição com Portugal. O indiano foi condeando a uma pena de prisão perpétua em 2012, num outro processo em que era acusado de ter assassinado um homem, na Índia.







Salem foi detido em Portugal em 2002 com a companheira a atriz Monica Bedi. Detenção teve por base um mandado de captura da Interpol. Seria depois extraditado para a Índia em 2005.

