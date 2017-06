Terrorista italiano preso em Fátima estava a rezar a Nossa Senhora

Piazza della Loggia'. O atentado, que ocorreu durante um protesto antifascista, matou oito pessoas e ferii 99.

Segundo a imprensa italiana, as autoridades locais já estavam acompanhar as movimentações de Maurizio Tramonte e tinham conhecimento do paradeiro do terrorista italiano. Estava a ser monitorizado pelo ROS, a unidade de elite dos Carabinieri. A PJ compriu o mandado de detenção europeu e deteve o terrorista, depois ter recebido a informação de que o homem procurado estava em Portugal.Tramonte, de 64 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para interrogatório judicial e aplicaçãoi das medidas de coação a serem decididas. O homem será depois entregue às autoridades italianas.Em Itália, o terrorista irá cumprir uma pena de prisão perpétua. A pena foi decretada pela Corte di Apello de Milão.