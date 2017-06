Terrorista suicida queria matar dezenas em Bruxelas

No seu apartamento, a polícia descobriu "substâncias usadas para fabricar engenhos explosivos" e material de propaganda que leva as autoridades a acreditarem que era apoiante do Daesh. Zariouh era conhecido da polícia por crimes ligados ao tráfico de droga, mas não estava sinalizado como possível radical islâmico.A polícia espanhola prendeu esta quarta-feira em Madrid três alegados jihadistas marroquinos, um dos quais considerado "muito perigoso". Rachid El Omari, de 32 anos, é tido pela polícia como um indivíduo "altamente radicalizado", com ligações ao Daesh e cujo perfil "coincide com os dos extremistas implicados nos recentes ataques no Reino Unido e em França". As autoridades apreenderam ainda vários "manuais de terrorismo".