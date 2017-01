Terrorista usou mesma arma em Milão e em Berlim

As autoridades italianas confirmaram, esta quarta-feira, que a mesma arma que foi utilizada por Anis Amri para ferir um polícia durante um confronto em Milão serviu, dias antes, para matar o motorista do camião que foi usado no atentado num mercado de Natal, em Berlim.



O tunisino, que acabou por ser abatido pela polícia nesse confronto, é suspeito da autoria do atentado terrorista que vitimou 12 pessoas em Berlim. Foi apanhado já em Itália, a 23 de dezembro, ao sair de uma estação de comboios.





Para além do ataque, Amri também é suspeito de ter assassinado um camionista polaco, que tentou evitar o massacre na Alemanha, teoria que sai reforçada com esta confirmação.









"As comparações entre os invólucros de bala encontrados em Sesto e o que foi encontrado pela polícia alemã provam de forma inequívoca que os mesmos foram disparados pela mesma arma", é dito em comunicado.



Uma estação de televisão italiana adianta que a arma com que Anis Amri disparou esta sexta-feira de madrugada contra um polícia, em Milão, terá sido a mesma que matou o motorista polaco



Ainda em dezembro, a imprensa italiana garantiu que a arma utilizada nas duas situações, e que tinha sido encontrada na posse de Anis Amri, era a mesma, mas só agora os testes realizados pelas autoridades confirmam o cenário já esperado.

