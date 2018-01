Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terroristas semeiam medo e morte em hotel

Os taliban reivindicaram o ataque ao Intercontinental Hotel de Cabul que fez dezenas.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O ataque da noite de sábado a um hotel de Cabul terá causado mais de 30 vítimas mortais, referiram ontem sob anonimato fontes próximas do governo afegão. Sobreviventes do ataque, já reivindicado pelos radicais taliban, afirmam que os atacantes "iam de quarto em quarto em busca de pessoas para matar".



Haseeb, de 20 anos, empregado do Intercontinental Hotel, conta que tudo começou no restaurante, no sexto piso do edifício. "Dois dos atacantes vestiam roupa cara", diz Haseeb: "Ao entrar no restaurante um deles pediu-me o jantar. Comeram com tranquilidade e depois pegaram em espingardas AK 47 e começaram a disparar sobre toda a gente".



Abdul Rahman Naseri, estava no átrio do hotel. "Ouvi-os dizer: ‘Não deixem ninguém vivo, disparem a matar’". Naseri fugiu para o quarto, no segundo piso. "Abri a janela e tentei sair usando uma árvore, mas o ramo partiu-se e caí", conta Naseri, que partiu uma perna e sofreu ferimentos nas costas.



O ataque durou mais de 12 horas, durante as quais os terroristas fizeram reféns para tentar fugir do local. Contudo, "todos os cinco atacantes foram mortos", afirmam as autoridades, confirmando que 19 cadáveres deram entrada em hospitais. Algumas fontes referem 14 mortos estrangeiros, seis deles ucranianos, como confirmou o governo da Ucrânia.



O ataque ao hotel, já visado em 2011, aconteceu depois de os EUA alertarem para o risco nos hotéis da cidade.