Novo teste de míssil intercontinental deixa EUA ao alcance da Coreia do Norte

Militares americanos admitem que armas coreanas têm capacidade de atingir a América.

Por Lusa | 02:52

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou que o segundo teste com um míssil balístico intercontinental (ICBM), realizado na sexta-feira, coloca o território dos Estados Unidos ao alcance de um ataque de Pyongyang, avança a agência norte-coreana KCNA.



Kim Jong-un afirmou que o teste demonstrou a capacidade da Coreia do Norte para disparar "em qualquer lugar, a qualquer hora", de acordo com a agência estatal.



"O líder declarou orgulhosamente que o teste confirma que o território continental dos Estados Unidos está dentro do nosso alcance de tiro", acrescentou.



A KCNA disse que Kim expressou "grande satisfação" após o míssil Hwasong-14 ICBM, que tinha sido lançado pela primeira vez a 4 de julho, atingir uma altura máxima de 3.725 quilómetros e viajar 998 quilómetros, do ponto de lançamento até cair em águas próximas do Japão.



Kim disse que o lançamento de sexta-feira enviou um "sério alerta" aos Estados Unidos, que têm vindo a fazer ameaças de guerras e novas sanções, cita a KCNA.



O míssil caiu no Mar do Japão. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, já convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança.



A agência Reuters cita fontes militares americanas que expressam a sua preocupação com a evolução da capacidade bélica da Coreia do Norte. Especialistas admitem que os mísseis intercontinentais coreanos já conseguiriam atingir território americano. Cidades com Chicago ou Denver estão no raio de alcance destas armas.