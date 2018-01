Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Testemunha de assalto em Paris pensou "que era um atentado”

Joias no valor de 4 milhões foram roubadas do Hotel Ritz.

Por Ângela Mata | 08:49

Cinco homens armados assaltaram quarta-feira à noite a joalharia do Hotel Ritz, em Paris, numa ação violenta e de grande aparato que levou hóspedes e funcionários a julgarem tratar-se de um ataque terrorista. Três dos assaltantes foram detidos e dois continuam a monte.



De rosto coberto, os atacantes surgiram munidos de armas de fogo, machados e martelos e disparam vários tiros de intimidação. "Pensei que era um atentado", referiu uma testemunha.



Três dos assaltantes entraram pelas traseiras, enquanto os outros dois ficaram a aguardar no exterior. Durante a fuga, ficaram encurralados mas conseguiram passar os objetos roubados aos cúmplices, que acabaram por fugir, um de carro e outro de mota.



Uma parte das joias roubadas, avaliadas em quatro milhões de euros, foi recuperada, bem como o carro usado no assalto, encontrado ontem em Val d’Oise, a norte de Paris.