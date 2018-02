Teto de centro comercial em São Paulo desaba e provoca pânico

Mau tempo terá causado o incidente.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 13:14

O desabamento de parte do teto de um centro comercial na cidade brasileira de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, provocou no final da tarde deste sábado pânico generalizado entre lojistas, funcionários e centenas de clientes. Apesar do alarme, não há feridos graves a registar.



O acidente aconteceu por volta das 17 horas locais, 19 horas em Lisboa, no Litoral Plaza Shopping, naquela cidade praiana, repleta de turistas que aproveitavam o verão brasileiro e as celebrações do Carnaval.



Testemunhas dão conta de que chovia torrencialmente quando o problema começou. Primeiro, água da chuva começou a cair através dos lustres e outras partes da instalação eléctrica, molhando corredores e as pessoas que neles circulavam e que tiveram de se proteger.



Depois, com grande estrondo, que aumentou ainda mais o pânico dentro do centro comercial, vastas áreas do teto do shopping desabaram. Não há notícia de feridos graves, mas vários clientes do estabelecimento que sofreram escoriações.

Clientes e funcionários que falaram com a imprensa relataram que o pânico foi geral, com pessoas desesperadas a correrem sem sentido e a empurrarem-se umas às outras, sem saberem ao certo o que estava a acontecer e sem saberem para onde ir. Todas as lojas foram fechadas e o centro comercial foi evacuado, levando uma multidão assustada para o meio da chuva, no estacionamento, tentando deixar o local o mais rapidamente possível.