Mexicano executado no Texas por violação e homicídio de prima de 16 anos

Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 anos, recebeu uma injeção letal na prisão de Huntsville.

Por Lusa | 05:49

O estado norte-americano do Texas anunciou na quarta-feira que executou um homem mexicano pelo sequestro, violação e homicídio de uma prima de 16 anos em 1997, segundo notificou o departamento de justiça criminal do Texas.



Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 anos, recebeu uma injeção letal na prisão de Huntsville.



O Governo do México, as Nações Unidas e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tinham pressionado o estado norte-americano para que suspendesse a execução, argumentando falta de garantias no processo judicial.



Cárdenas foi o sétimo executado este ano no Texas, o estado com mais penas capitais em todo o país.