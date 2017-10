Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May assegura a europeus que vão poder permanecer no país

Primeira-ministra britânica afirma que a União Europeia e o Reino Unido estão "muito perto" de um acordo sobre os direitos dos cidadãos.

Por Lusa | 12:10

A primeira-ministra britânica, Theresa May, assegurou hoje numa carta aberta aos três milhões de europeus a residir no Reino Unido que vão poder permanecer no país, onde são bem-vindos, e que o processo será fácil e rápido.



Na carta, May afirma que a União Europeia e o Reino Unido estão "muito perto" de um acordo sobre os direitos dos cidadãos e que estes poderão registar-se para obter residência permanente de forma "simples e barata".



"Os cidadãos da UE que fizeram vida no Reino Unido deram uma enorme contribuição ao país. Queremos que fiquem e queremos que as suas famílias fiquem", afirmou.



"Não posso ser mais clara: os cidadãos da UE que vivem legalmente no Reino Unido podem ficar", escreveu.



A primeira-ministra conservadora rejeita por outro lado as críticas de que usa os direitos daqueles três milhões -- e do milhão de britânicos a viver noutros países da UE - como moeda de troca.



"Nada pode estar mais longe da verdade", escreveu May.



A regularização após a saída do Reino Unido da UE, disse ainda, vai ser feita através de "um processo digital simplificado" a um custo "o mais baixo possível".



A carta aberta, enviada diretamente por email a 100.000 europeus a residir no Reino Unido, é divulgada no mesmo dia em que Theresa May deve reunir-se em Bruxelas com os outros 27 dirigentes europeus.