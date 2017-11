Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May critica colonização de territórios palestinianos por Israel

Declarações da primeira-ministra britânica durante a receção ao seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu.

10:06

A primeira-ministra britânica, Theresa May, atacou, na quinta-feira, o estabelecimento de colónias de Israel em territórios palestinianos, durante a receção ao seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu, por ocasião do centenário da Declaração Balfour.



Durante um jantar em honra do documento, através do qual Londres dava o seu apoio ao "estabelecimento na Palestina de uma pátria nacional para o povo judeu", May declarou-se partidária de uma solução de dois Estados.



"É preciso que cada parte faça compromissos para que exista uma hipótese realista de atingir este objetivo, o que compreender o fim da construção de novas colónias e o fim das provocações palestinianas", disse.



Publicada em 02 de novembro de 2017, a Declaração Balfour é um documento assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico da época, Arthur Balfour, no qual afirma que "o governo britânico considera favoravelmente o estabelecimento na Palestina de uma pátria nacional para o povo judeu".



Em Israel, este texto é considerado como a prefiguração da criação do Estado hebreu em 1948. Para os palestinianos, pelo contrário, marca o início de uma "catástrofe".