A primeira-ministra britânica, Theresa May

Theresa May vai ser a primeira líder mundial a visitar o novo presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.



A primeira ministra britânica, que foi a 10ª governante a quem Trump telefonou depois de ser eleito em novembro pelos norte-americanos, iria encontrar-se com este em fevereiro, no entanto, o encontro foi antecipado já para a próxima semana.



Os dois vão discutir um novo acordo para o Reino Unido que se prepara para abandonar a União Europeia em breve.

