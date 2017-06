Theresa May e unionistas selam acordo de governo no Reino Unido

"Estamos de volta a Londres e a minha esperança é que possamos finalizar um acordo com o Partido Conservador", disse a líder unionista."Como disse a primeira-ministra, o pacto será público, será totalmente transparente", acrescentou.Foster recusou por outro lado que o pacto de governabilidade constitua obstáculo a um acordo para a formação de um governo autónomo na Irlanda do Norte dentro do prazo estipulado (29 de junho)."Creio que este acordo [com Londres] vai melhorar as perspetivas de um acordo em Stormont [sede do parlamento norte-irlandês] porque vai ter um impacto positivo para a Irlanda do Norte", disse."Espero que esta semana acabe não com um, mas com dois acordos", acrescentou.O Governo de May precisa do apoio dos 10 deputados do DUP, porque perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas realizadas no Reino Unido a 8 de junho