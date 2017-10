Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May pede mais eficácia ao parlamento nas investigações de assédio sexual

Circula lista de 36 políticos conservadores suspeitos, Secretário de Estado tratava secretária por alcunha obscena.

Por Lusa e J.C.M. | 14:07

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu esta segunda-feira ao presidente do parlamento britânico mudanças nas regras e procedimentos nos casos de denúncia de assédio sexual, depois de informações dando conta de dezenas de casos.



Esta segunda-feira, a impresna britância dá conta da existência de uma lista de 36 políticos conservadores suspeitos de comportamentos inapropriados, que vão desde o assédio sexual ao recurso a prostitutas. A lista foi elaborada por pessoas que trabalham para os 'tories' e May já teria sido informada.



Esta segunda-feira, numa carta dirigida ao presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, Theresa May afirma que os atuais procedimentos disciplinares não são suficientes uma vez que os membros do parlamento não têm de os seguir.



"É fundamental que os funcionários e o público confiem no parlamento e a resolução desta irregularidade de forma suprapartidária pode ter um papel importante" para alcançar esse objetivo, escreveu a primeira-ministra.



Para May, o atual sistema para apresentar queixa não é eficaz, porque os deputados não são obrigados a acatar as decisões, e é injusto para os funcionários, em muitos casos jovens no seu primeiro emprego.



"Penso que esta situação não pode continuar a ser tolerada", escreveu.



A questão deve ser discutida esta segunda-feira na Câmara dos Comuns, uma vez que a deputado e antiga governante conservadora Anna Soubry pediu uma declaração urgente da ministra dos Assuntos Parlamentares Andrea Leadsom sobre o que deve ser feito para garantir que as queixas de comportamento impróprio ou assédio têm o seguimento adequado.



Soubry disse à BBC Radio 4 que na Câmara dos Comuns não há "uma cultura" de assédio, mas "há problemas" que têm de ser resolvidos.



"Muitos de nós estão fartos do nível de abuso misógino", disse, argumentando que o sistema não protege as vítimas.



O sistema atual assenta numa linha telefónica para denúncias e um serviço de aconselhamento para os deputados e funcionários, mas o sistema não abrange os assessores dos deputados, diretamente contratados pelo gabinete do eleito.



Denúncias atingem deputados e governantes

Nos últimos dias, foram divulgadas alegações de assédio sexual por parte de pelo menos quatro deputados, um deles membro do governo, acentuando a pressão sobre o executivo e o parlamento para tomarem medidas.



Um dos casos envolve o secretário de Estado do Comércio Internacional, Mark Garnier, que terá dado uma alcunha de caráter sexual à sua secretária e lhe terá pedido que comprasse dois vibradores. Os media dizem que Garnier chamva 'sugar tits' (mamas de açúcar) à sua secretária.



O secretário de Estado e deputado conservador admitiu os factos, mas afirmou ao Daily Mail considerar que "isso não é de todo assédio sexual".



O antigo ministro conservador Stephen Crabb admitiu no domingo ter enviado "mensagens explícitas" a uma jovem de 19 anos que entrevistou para um emprego em 2013. Crabb demitiu-se em 2016 devido a um incidente do mesmo género.