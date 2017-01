Theresa May sabia do míssil disparado contra a América

Depois de o Sunday Times ter revelado o disparo acidental de um míssil a partir de um submarino britânico em direção a território americano, esta segunda-feria soube-se que a primeira-ministra britânica sabia do acidente.



Theresa May, que se recusou a falar do incidente quando questionada, terá sido informada do caso quando tomou posse, em julho de 2016. Mas votou favoravelmente pela continuação do programa Tridente, que incluiu quatro submarinos nucleares.

A atualização dos submarinos vai custar 35 mil milhões de euros e foi aprovada em julho.

O teste nuclear aconteceu semanas antes. O míssil desarmado deveria ter sido disparado contra um alvo em África, mas voou em direção à América. Não é conhecido onde caiu o projétil. Entrevistada pela BBC este domingo, Theresa May escusou-se a comentar o caso.