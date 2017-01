Tibetanos preparam protesto à chegada de Presidente chinês à Suíça

Segundo a Efe, o Presidente chinês terá questionado a sua homóloga sobre "se não era capaz de dirigir o país" e assegurou no seu discurso que a Suíça "acabava de perder um amigo".



O avião que transportou o Presidente Jinping e a mulher, Peng Liyuan, aterrou em Zurique, tendo à sua espera a Presidente da Confederação Helvética, Doris Leuthard, e as autoridades, para evitar novo incidente diplomático, decidiram não permitir manifestações na mesma praça, em Berna, e apenas permitiram manifestações num local mais afastado.



Deste modo, 500 tibetanos e ativistas, sob forte vigilância policial, juntaram-se para protestar exibindo cartazes onde se lê "Xi Jiping leva a democracia suíça para a China e para o Tibete", "Free Tibet" (Tibete Livre) "Xi Jinping para a tortura no Tibete".



Um artista tibetano executou uma almofada com papel higiénico, na qual se podem ver milhares de gotas vermelhas, "representando os muitos tibetanos que perderam a vida devido à opressão chinesa", segundo explicou à Agence Télégraphique Suisse (ATS).



O então Presidente chinês ponderou suspender a visita, mas não deixou de ouvir o discurso da então Presidente helvética, Ruth Dreifuss, no qual esta mencionou os Direitos Humanos e Civis.Segundo a Efe, o Presidente chinês terá questionado a sua homóloga sobre "se não era capaz de dirigir o país" e assegurou no seu discurso que a Suíça "acabava de perder um amigo".O avião que transportou o Presidente Jinping e a mulher, Peng Liyuan, aterrou em Zurique, tendo à sua espera a Presidente da Confederação Helvética, Doris Leuthard, e as autoridades, para evitar novo incidente diplomático, decidiram não permitir manifestações na mesma praça, em Berna, e apenas permitiram manifestações num local mais afastado.Deste modo, 500 tibetanos e ativistas, sob forte vigilância policial, juntaram-se para protestar exibindo cartazes onde se lê "Xi Jiping leva a democracia suíça para a China e para o Tibete", "Free Tibet" (Tibete Livre) "Xi Jinping para a tortura no Tibete".Um artista tibetano executou uma almofada com papel higiénico, na qual se podem ver milhares de gotas vermelhas, "representando os muitos tibetanos que perderam a vida devido à opressão chinesa", segundo explicou à Agence Télégraphique Suisse (ATS).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Presidente chinês Xi Jinping chegou este domingo à Suíça para uma visita de Estado de dois dias, onde o esperam protestos de 500 manifestantes contra a "opressão" chinesa no Tibete, antes do jantar de gala em Berna.Esta é a primeira visita de Estado de um Presidente chinês à Suíça desde 1999, quando Jiang Zemin visitou o país, onde também foi recebido com protestos pelos defensores da causa tibetana, na praça fronteira ao parlamento helvético, em Berna.Na ocasião, os manifestantes gritaram "Tibete" e "Diálogo" e exibiram cartazes onde se lia "Um Tibete livre".