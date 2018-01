Tillerson diz que nunca duvidou da "capacidade mental" de Donald Trump

"Nunca pus em causa a sua aptidão mental", garante.

Por Lusa | 21:08

O chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, defendeu esta sexta-feira publicamente a capacidade mental de Donald Trump, após a publicação de um livro polémico sobre os bastidores da Casa Branca já classificado como "falso" pelo Presidente.

O livro do jornalista Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump) fez manchetes e alcançou o topo da lista de vendas da Amazon hoje, dia em que foi publicado, relançando o debate sobre a personalidade instável do dirigente da principal potência mundial.

"Nunca pus em causa a sua aptidão mental, não tenho qualquer razão para duvidar da sua capacidade mental", declarou Rex Tillerson, numa entrevista à estação televisiva CNN hoje transmitida.