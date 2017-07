Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiro no peito mata banqueiro de Aznar

Miguel Blesa, ex-diretor do banco Caja Madrid, foi encontrado numa quinta que usava para ir caçar.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:31

O banqueiro Miguel Blesa, ex-presidente do banco Caja Madrid, foi encontrado sem vida numa quinta de Villanueva del Rey, região de Córdova. O alerta foi dado pelas oito da manhã de ontem por um empregado da quinta, que chamou a polícia ao encontrar Blesa morto com um disparo de caçadeira no peito.



Os primeiros indícios apontam para suicídio, mas a família do banqueiro assegura que Blesa não andava desanimado nem deprimido.



O banqueiro, que foi dos homens mais poderosos de Espanha entre 1996 e 2009, depois de nomeado para o Caja Madrid pelo primeiro-ministro do PP José María Aznar, tinha ido à quinta caçar com amigos.



O grupo tomou o pequeno-almoço e Blesa deixou a mesa dizendo que ia à garagem mudar o carro de sítio. Pouco depois ouviu-se um disparo e um empregado foi encontrar Blesa morto na garagem junto de um carro.



A polícia encontrou alguns indícios que apontam para o suicídio, mas não descarta a possibilidade de acidente. Blesa foi condenado a seis anos de cadeia em março no caso dos chamados cartões de crédito negros, mas aguardava recurso em liberdade.



PORMENORES

Homem de Aznar

Blesa foi nomeado para a chefia do Caja Madrid em 1996 pelo PM José María Aznar, apesar da inexperiência no setor.



Cartões negros

Foi condenado pelo uso de cartões de crédito não declarados que beneficiaram ainda 82 outros dirigentes do banco.



Processos

Blesa foi condenado em 2013 por falsificação de documentos e por ilegalidade na compra do City National Bank.