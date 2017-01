Tiros junto a escola primária na Escócia

Os pais que deixavam os seus filhos na escola primária de St. Geoge, em Glasgow, foram surprreendidos esta manhã com o som de tiros disparados a curta distância.



A polícia tomou rapidamente conta da ocorrência e montou um forte dispositivo na área. As autoridades confirmam que uma arma foi disparada perto da escola, por volta das 9h05 desta segunda-feira, mas não se sabe ainda quem atirou nem as circunstâncias do caso.



A Police Scotland garante que nenhuma criança está risco e a escola está a funcionar, com reforço policial.









(Em Atualização)

