Tiroteio causa pânico em autoestrada no Brasil

Linha Amarela, no Rio de Janeiro, volta a ser fechada pelo segundo dia consecutivo.

Uma auto-estrada, conhecida como Linha Amarela, no Rio de Janeiro, no Brasil, foi encerrada esta quinta-feira devido a um tiroteio.



Este é já o segundo dia consecutivo em que tal acontece numa das principais auto-estradas brasileiras. Na quarta-feira, três pessoas morreram nos confrontos na Cidade de Deus, incluindo um dos chefes do tráfico de drogas na região, segundo avança a Globo. Nesse dia, a auto-estrada foi cortada três vezes.

Imagens partilhadas online mostram o pânico dos condutores, presos no meio dos tiros durante 50 minutos, sem lugar por onde fugir. A maioria atirou-se para o chão, na esperança de fugir às balas. Muitos carros acabaram por ter de ser rebocados quando a via foi novamente aberta, uma vez que muitos motoristas fugiram do local ao som do primeiro tiro.





Mais um dia de confrontos na Cidade de Deus assusta os motoristas, que usam seus próprios carros para se protegerem. O ouvinte Guilherme, que está preso no trânsito, enviou um vídeo relatando o pânico de quem está no local. #CBNRio #NoArNaCBN pic.twitter.com/HMAtcTotMC — CBN Rio (@cbnrio) February 1, 2018





Esta quinta-feira, as forças militares realizaram uma operação no famoso bairro brasileiro, na sequência do ataque a um carro da polícia militar por parte de criminosos.



A Globo recorda que, só em janeiro, o estado do Rio de Janeiro registou 500 tiroteios. A zona mais violenta foi mesmo a Cidade de Deus, com 41 confrontos.