Tiroteio em centro comercial do Texas faz um morto

Comentando a morte do cidadão que tentou travar o assalto, o chefe da polícia William McMnus comentou à Reuters: "Não faz, absolutamente sentido. Esta é a segunda vez que um bom samaritano é morto quando tenta intervir num crime em curso". O polícia referia-se a um caso ocorrido em novembro, quando uma mulher foi alvejada quando tentava impedir um assalto à mão armada a outra mulher.

Um homem que passava no local onde decorria um assalto a uma joalharia, em Santo António, no Texas, foi abatido a tiro pela dupla de assaltantes. Outras sete pessoas, incluindo um dos assaltantes, ficaram feridas no tiroteio que se iniciou quando os ladrões foram detetados.Segundo a Reuters, o assalto aconteceu na madrugada deste domingo num centro comercial de Santo António. Duas pessoas, que estariam armadas, aperceberam-se do assalto e tentaram intervir. No tiroteio que se seguiu, uma dessas duas pessoas foi abatida. Um dos assaltantes também foi alvejado e ficou ferido.O segundo assaltante fugiu pelo centro comercial e disparou vários tiros, que feriram seis pessoas. Seria detido mais tarde pela polícia, depois de se ter despistado ao volante de um carro roubado. O cúmplice ferido já estava, nesta altura, sob custódia policial. Foi levado par ao hospital, onde se encontra em estado grave.