Tiroteio em centro comercial no Canadá faz um ferido grave

Pelo menos uma pessoa ficou ferida com gravidade num tiroteio que aconteceu num centro comercial da cidade de Toronto, no Canadá.

As autoridades foram chamadas ao Lawrence Square Plaza, pelas 15h25, horas locais, 20h25 de Portugal Continental, depois de receberem um alerta de vários tiros.

De acordo com o CBC, a vítima, um homem com 27 anos, foi encontrado pela equipa de paramédicos de Toronto com uma ferida causada por uma bala. Apesar da gravidade dos ferimentos, a mesma publicação adianta que homem entrou no hospital consciente e a respirar.

Depois do tiroteio, os dois suspeitos colocaram-se em fuga num veículo branco.





