Tiroteio em desfile náutico de Carnaval mata três pessoas na Colômbia

Homem a bordo de lancha abriu fogo sobre outra embarcação.

Por Lusa | 03:29

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num tiroteio entre ocupantes de dois barcos que participavam num desfile náutico de Carnaval na cidade colombiana de Tumaco, revelaram este domingo as autoridades locais.

O incidente terá ocorrido durante as celebrações do Carnaval do Fogo, uma festa tradicional de Tumaco, no momento em que era feita a apresentação das candidatas a rainha da festa, relata o jornal El Pais, de Cali, citado pela agência EFE.

Durante o desfile náutico, um homem que estava a bordo de uma lancha abriu fogo sobre os ocupantes de outra embarcação.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hVwFtI3xAjc" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>