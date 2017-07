Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio em discoteca alemã faz dois mortos

Homem atirou a matar e foi abatido na cidade de Konstanz

08:47

Um homem foi morto a tiro numa discoteca da cidade de Konstanz, na Alemanha, tendo depois o atirador sido abatido pela polícia ao disparar contra os agentes no exterior.



O suspeito é um homem de 34 anos, que abriu fogo dentro do estabelecimento de diversão por volta das 4h30, revela o jornal Bild. Há registo de vários feridos, alguns dois quais estão em estado crítico.



A imprensa local dá conta de quem uma pessoa que estava no interior da discoteca 'Disco Gray' foi atingida mortalmente.



Ao sair da discoteca, o agressor envolveu-se num tiroteio com a polícia e feriu vários agentes, antes de ser alvejado. Acabou por morrer no hospital. Um dos agentes ficou ferido com gravidade mas estará fora de perigo de vida.



Não são ainda conhecidas as motivações do ataque.



Num comunicado divulgado no Twitter, a polícia de Konstanz diz não ser ainda certo se o ataque foi obra de um ou de vários atiradores. Foi ativado um forte dispositivo policial no local do tiroteio mas, pela manhã, as autoridades da região de Baden-Württemberg garantiram que a área está segura e não haverá mais tiroteios.



A cidade de Konstanz fica no sul da Alemanha, junto à fronteira com a Suíça.



O ataque surge dois dias depois de um homem ter morto uma pessoa e ferido várias outras num ataque com um machado num supermercado de Hamburgo, na Alemanha.