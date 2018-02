Mulher que disparou já foi detida pelas autoridades.

As autoridades norte-americanas prenderam, esta quinta-feira, uma mulher após um tiroteiro numa escola em Los Angeles.Duas pessoas terão ficado feridas, mas não estão em perigo de vida.O suspeito, do sexo feminino, já foi detido pelas autoridades e a arma usada no tiroteio foi recuperada.Segundo avança a CBS, o tiroteio aconteceu na Sal Castro Middle School, situada no campus de Belmont High.