Aluno de 15 anos dispara contra professora e colegas

Um estudante de 15 anos que sofre de depressão abriu fogo numa escola privada no norte do México na quarta-feira, ferindo três estudantes e um professor.O autor dos disparos é, alegadamente, um estudante da Colégio Americano de Noreste que foi levado em estado grave para o hospital depois de ter atirado contra o próprio queixo.

Um porta-voz dos serviços de segurança do Estado de Nuevo Leon indicou à agência Reuters que o jovem estava numa sala de aula e começou a disparar.



Segundo Aldo Fasci, numa gravação das câmaras de segurança "vê-se o menor a apontar a arma, balear a professora e depois outra criança".





"Ficou ali um bocado, apontou a outros alunos e, uns minutos depois, voltou a disparar", acrescentou.O jovem atirador, identificado como Frederico pela imprensa mexicana, estava a receber tratamento psicológico a uma depressão.Dos quatro feridos no tiroteio, dois jovens de 14 e 15 anos correm em risco de vida. A professora Cecilia Solís tem lesões graves no crânio e um quarto aluno tem ferimentos leves visto ter sido atingido apenas no braço."Nunca tínhamos passado por isto. É produto do que está a acontecer em outros países. Os menores têm acesso a esta informação através da Internet", afirmou ainda Aldo Fasci.As autoridades desconhecem as motivações deste tiroteio.