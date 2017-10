Imagens mostram quarto do atirador de Las Vegas

Homem matou 59 pessoas tinha 23 armas. Suicidou-se no hotel.

Por Catarina Correia Rocha, Daniela Espírito Santo e José Carlos Marques | 02.10.17

As autoridades norte-americanas encontraram 23 armas no quarto do hotel Mandala Bay, em Las Vegas, usado pelo atirador que matou mais de 50 pessoas no domingo, e 19 outras na casa onde morava, em Mesquite (Nevada).





Esta terça-feira à noite foram reveladas as primeiras imagens que mostram o interior do quarto de hotel onde Stephan Paddock estava e de onde matou dezenas de pessoas. As fotografias revelam o arsenal que o norte-americano tinha na sua posse e mostram parte do corpo do atirador, que cometeu suicídio após o massacre.



Segundo fonte policial, Paddock tinha um carrinho do serviço de quartos à porta com uma câmara de vigiliância, para controlar eventuais movimentações nos corredores.

O assistente do xerife do condado de Clark, Todd Fasulo, disse que os investigadores acreditam que o autor do massacre agiu sozinho, mas o motivo do ataque ainda não está esclarecido

Balanço sobe para 59 mortos

As autoridade do estado americano do Nevada atualizaram o balanço de vítimas do tiroteio de domingo à noite em Las Vegas para 59 mortos e 527 feridos.



Stephan Paddock, o suspeito de ter atirado contra a multidão que via um concerto suicidou-se . O autor do massacre terá disparado contra si próprio ao perceber que a polícia estava a chegar ao quarto de hotel de onde disparou várias armas automáticas.



A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia Metropolitana, o xerife Joseph Lombardo, que adiantou ainda que, entre os mortos, estão dois polícias.



Stephen Paddock, de 64 anos, residia em Mesquite, no estado norte-americano do Nevada. As autoridades encontraram pelo menos 23 armas no quarto do 32.º andar do hotel Mandalay Bay, onde Paddock estava alojado.



Polícia chegou ao quarto por causa do alarme de fumo

O jornal Washington Post revela como foi possível à polícia chegar ao quarto de onde Stephan Paddock disparou, cerca de meia hora depois do início do tiroteio. Pode parecer demasiado tempo, mas os números do Manday Bay Resort explicam a demora: são 43 andares, 3 mil 309 quartos e uma área total de 125 mil metros quadrados.



A polícia foi ajudada por uma circunstância relacionada coma violência do ataque. Paddock tinha consigo 23 armas de fogo. Não se sabe se as usou todas, mas o fumo era tão intenso que fez disparar o alarme de incêndio. Foi isto que levou a brigada de intervenção da polícia a descobrir o quarto do 32º andar, o que precipitou o suicídio do atirador.



O hotel é completamente revestido a vidro e as janelas não abrem. Paddock teve de partir dois espessos vidros para começar a disparar.







Companheira do atirador foi ouvida

Marilou Danley, a presumível companheira de Stephan Paddock foi ouvida pelas autoridades, mas o seu envolvimento no tiroteio de Las Vegas já foi descartado, até porque a mulher estava fora dos EUA à hora do tiroteio. Os media americanos chegaram a noticiar que a mulher tinha sido detida, mas foi depois esclarecido que as autoridades se limitaram a falar com ela pelo telefone. Stephan terá usado o nome de Marolou para reservar o quarto em Las Vegas de onde atirou a matar.



A natureza da relação entre Marilou e Stephan não foi ainda esclarecida. Diferentes jornais relatam que ela seria namorada do atirador, outros dizem que apenas partilhavam a casa.



Autoridades descartam ligação a grupos terroristas

As autoridades descartam, para já, a hipótese de Paddock pertencer a algum grupo terrorista. Isto apesar de o Daesh ter reivindicado o ataque, garantindo que Paddock se tinha convertido ao Islão há uns meses. No entanto, o FBI desmente, para já, esta informação, dizendo que o 'sniper' não tem ligações conhecidas a grupos terroristas.



As primeiras imagens após o ataque mostram a confusão que se seguiu após se ter ouvido o som de centenas de tiros disparados de um arma automática perto do Mandalay Bay Hotel and Casino, enquanto decorria um festival de música country no exterior, com cerca de 30 mil pessoas a assistir.





O alerta foi dado por volta das 22h30, hora local (05h30 em Portugal continental).



Trump fala de "ato de pura maldade"

O presidente americano falou esta segunda-feria na Casa Branca sobre o tiroteio de Las Vegas, considerando o ataque como "um ato de pura maldade". Donald Trump diz que o FBI vai divulgar informações sobre o andamento das investigações.



Trump diz que vai visitar o local do tiroteio esta quarta-feira.



Antes, numa mensagem publicada no Twitter, Donald Trump já tinha reagido ao massacre.



My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de outubro de 2017



"Envio as mais calorosas condolências e simpatia para as vítimas e familiares do terrrível tiroteio de Las Vegas", escreveu o presidente norte-americano.



Marcelo Rebelo de Sousa envia mensagem de condolências a Trump

O Presidente da República enviou esta segunda-feira uma mensagem de condolências ao seu homólogo dos Estados Unidos em que manifesta a Donald Trump "profunda consternação e enorme indignação" pelo tiroteio que resultou em "inúmeras vítimas mortais".



"Foi com profunda consternação e enorme indignação que tomei conhecimento do tiroteio que ocorreu durante a noite em Las Vegas, que resultou em inúmeras vítimas mortais e feridos", lê-se na mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa colocou no "site" da Presidência da República, em que transmite solidariedade a Donald Trump, em seu nome e dos portugueses.



Putin envia telegrama de condolências a Trump pelo tiroteio

O Presidente russo Vladimir Putin enviou esta segunda-feira um telegrama de condolências ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, em que define o tiroteio ocorrido em Las Vegas, Estados Unidos, com "um crime" que "choca pela sua crueldade".



"O crime, que tirou a vida a dezenas de cidadãos pacíficos, choca pela sua crueldade", refere o chefe de Estado russo em mensagem citada num comunicado do Kremlin, em que também exprime "compaixão e apoio às famílias e próximos" das vítimas.

Tonight has been beyond horrific. I still dont know what to say but wanted to let everyone know that Me and my Crew are safe. My Thoughts and prayers go out to everyone involved tonight. It hurts my heart that this would happen to anyone who was just coming out to enjoy what should have been a fun night. #heartbroken #stopthehate Uma publicação partilhada por Jason Aldean (@jasonaldean) a Out 2, 2017 às 1:17 PDT

Jason Aldean estava a dar um concerto no Route 91 Harvest Festival quando os tiros começaram. O músico publicou no Instagram uma mensagem de condolências. "A noite de hoje foi para lá de horrenda. Ainda não sei o que dizer, mas quero que toda a gente saiba que eu e a minha equipa estamos salvos. Os meus pensamentos e preces vão para todos os envolvidos. Magoa-me o coração que isto possa acontecer a alguém que saiu para aproveitar o que deveria ser uma noite de diversão".As autoridades pediram à população para evitar a área, na avenida principal de Las Vegas, que se encontra totalmente cortada neste momento. Pedem, igualmente, para que não sejam partilhadas imagens em tempo real para não comprometer os agentes que estão no local.Um dos cantores presentes no festival utilizou o Twitter para relatar o que via durante o concerto no Route 91 Harvest Festival. "Tiros. Rezem a Deus. Amo-vos. Amo-te, Pearl", disse. Noutro twitt, o artista pede orações para as vítimas. "Estou a rezar por toda a gente aqui em Vegas. Hoje testemunhei um acontecimento inimaginável. Nós estamos bem, mas outros não estão. Por favor, rezem".Os hotéis próximos estão isolados e os clientes estão retidos no interior dos seus quartos.Os voos que deveriam aterrar nos próximos momentos no aeroporto local estão ser desviados para aeroportos próximos, confirmou esta segunda-feira a polícia, via Twitter.