Tiroteio em igreja do Texas faz 27 mortos

Pelo menos 27 pessoas morreram e 24 ficaram feridas num tiroteiro, este domingo, na Primeira Igreja Batista, na cidade de Sutherland Springs, no Texas, EUA.



De acordo com o Daily Mail, uma criança de dois anos está entre os mortos.

Segundo o Wilson County News, o xerife do condado de Wilson, Joe Tackitt, disse que o atirador foi morto, mas não foi imediatamente identificado.

Segundo com uma testemunha ouvida pela ABC, o atirador entrou na igreja, onde estavam cerca de 50 pessoas, e começou a abrir fogo, por volta das 11h30 hora local, 17h30 em Lisboa.

This is the scene of the shooting st the church pic.twitter.com/0sf1woffOl