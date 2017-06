Cinco pessoas ficaram feridas, na sequência de um tiroteio em São Francisco, nos Estados Unidos da América, esta quarta-feira.



O incidente ocorreu num armazém da UPS, existente na cidade.



Quatro delas acabaram por morrer, conforme avançado Reuters, que citou fontes policiais.





At least three people injured in San Francisco shooting at UPS facility: local media. https://t.co/pun5jbWLJA pic.twitter.com/rRwEihpR3M — Reuters Top News (@Reuters) 14 de junho de 2017





BREAKING: At least 5 people shot, 2 dead in San Francisco, law enforcement officials tell NBC News — NBC News (@NBCNews) 14 de junho de 2017

O acabou por ser abatido.