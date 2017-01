O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As manifestações de ex-combatentes em Bouaké, na Costa do Marfim estão a agravar-se.Na madrugada deste sábado houve uma troca de tiros na localidade de Man, centro oeste da Costa do Marfim, que pode estar relacionada com a revolta dos antigos soldados."Há um tiroteio e estamos dentro de casa", contou Aphonse Yao à Reuters, um morador da cidade.