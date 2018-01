Tiroteio faz quatro mortos, incluindo uma criança, nos EUA

Vítimas perderam a vida em Santa Clarita, Los Angeles.

17:51

Quatro pessoas foram baleadas esta sexta-feira em Santa Clarita, Los Angeles, nos EUA.



Segundo avançam os meios de comunicação no local, entre as vítimas estará um menor, bem como duas mulheres.

As autoridades locais já confirmaram o incidente e um perímetro de segurança já foi criado em torno do local, pelo que a população deverá evitar a zona enquanto decorrem as investigações.



Os óbitos das quatro vítimas foram declarado no local.



Desconhece-se, para já, o que terá causado este tiroteio.





#LASD Shooting Death Investigation, 28800 blk Startree Ln, Santa Clarita

4 Victims Pronounced at the Scene **Please Avoid Area** Homicide Dets Enroute #SCV @SCVSHERIFF pic.twitter.com/bUZJjGGWkS — LA County Sheriff's (@LASDHQ) January 5, 2018





Em atualização