Tiroteio faz um morto e dois feridos em Amesterdão

Um homem está em fuga e há relatos de que está armado.

19:33

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Amesterdão. As autoridades já montaram uma 'caça ao homem' e não há ainda informações sobre o suspeito, apenas que poderá estar armado com uma faca.



Os feridos já foram levados para o hospital. As equipas de emergência já estão no local, segundo avança o The Telegraph.

As autoridades, que já confimaram o incidente no Twitter, não estão a tratar a situação como um ataque terrorista.