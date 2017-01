Tiroteio no México faz pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas terão sido mortas num tiroteio que aconteceu esta madruga na estância turística de Cancun, no México. Os tiros ouviram-se no popular clube Blue Parrot, na Praia Del Carmen, um dos espaços onde decorria o festival de música eletróncia BPM.



As vítimas foram atingidas pelos disparos de um homem que apontou a arma à janela aberta do bar. O jornal Independent cita o twitter de Jackmaster, um DJ escocês que estava a atuar na cidade mexicana. Este dá conta de existirem "quatro a cinco mortos" no local.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM