Tocha olímpica chega a Seul para quatro dias de festa

Objeto icónico fará um percurso de 103 quilómetros, sendo transportado por 600 pessoas.

A tocha olímpica chegou este sábado a Seul, onde será o centro de uma série de iniciativas durante quatro dias, seguindo depois para PyeongChang, a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno.



A tocha estará na capital sul-coreana até terça-feira e fará um percurso de 103 quilómetros, sendo transportada por cerca de 600 pessoas, informou o Governo de Seul.



A "viagem" começou na manhã de hoje às 08h35 (23h35 de sexta-feira em Portugal) no Espaço Digital Magic, no bairro de Sangam-dong, a oeste da capital, com a chegada do primeiro portador, o esquiador de estilo livre Park Hee-jin, no meio de um ambiente festivo.



Meia hora depois a chama foi entregue à lenda do futebol sul-coreano Cha Bum-kun em frente do estádio do Mundial de Seul.



Na sexta-feira a Coreia do Sul anunciou ter proposto à Coreia do Norte que as duas delegações desfilem juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de PyeongChang2018.



Um desfile conjunto das duas Coreias desavindas na cerimónia de abertura de PyeongChang2018, em 09 de fevereiro, a cerca de 80 quilómetros da fronteira com o Norte, é encarado como uma espécie de trégua olímpica, dado que ambos os países se encontram oficialmente em guerra.



Representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte reuniram-se na terça-feira pela primeira vez desde dezembro de 2015. Nessa reunião, a Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação à Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, a decorrer de 09 a 25 de fevereiro.



Portugal vai estar representado, pela primeira vez, em duas modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno, com o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) a acreditar em outras qualificações para PyeongChang2018.