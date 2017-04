Todos os pormenores do atentado de Estocolmo

Alguns trabalhadores não podem ir para casa por razões de segurança e irão permanecer nos edifícios onde trabalham.



Forças policiais fortemente armadas são vistas em diferentes zonas de Estocolmo.

A polícia confirma que três pessoas morreram e oito ficaram feridas.Toda a circulação ferroviária foi fechada na estação central, bem como o metro.A população está a abandonar o centro da cidade a pé.O edifício do governo de Rosenbad, o Castelo Real e o Parlamento estão sob proteção.A polícia está a dizer às pessoas para se manterem longe do centro da cidade e para evitarem usar os transportes públicos.Todos os centros comerciais ao longo da rua principal foram evacuados.O camião que abalroou a multidão pode ter explosivos e foi roubado da Spendrups, uma empresa de cerveja.Outras grandes zonas comerciais, como as lojas Åhléns e o grande centro comercial da Escandinávia, foram evacuadas.Os hospitais de Estocolmo estão em alerta vermelho.A estrada principal que atravessa Estocolmo, a E4, encontra-se extremamente congestionada. No entanto, os aeroportos estão abertos e os vôos não sofreram alterações.Uma pessoa foi dada como detida, mas entretanto essa informação foi desmentida pela polícia.