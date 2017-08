Torch Tower já ardeu em 2015

Na altura, arderam quase 60 andares deste edifício residencial situado junto à marina do Dubai.

00:27

Há cerca de três anos a Torch Tower, que esta quinta-feira foi consumida pelas chamas, já tinha sido alvo de outro grande incêndio.



Embora o mesmo tenha gerado algum pânico, do incidente não resultaram vítimas mortais.



O incêndio aconteceu a 21 de Fevereiro de 2015 e, na altura, começou no 50.º andar do edifício residencial.

"Numa hora e meia arderam quase 60 andares", revelou uma testemunha à BBC. "É um prédio icónico e as pessoas estavam todas paradas a ver aquilo a acontecer", adiantou ainda.