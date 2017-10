Torna-se estrela do Instagram ao publicar fotos sem roupa

Jovem de 21 anos criou conta com o objetivo de mudar mentalidades em relação à nudez.

Sterre, uma jovem de 21 anos, criou uma conta no Instagram onde só publica fotografias das suas viagens pelo mundo, em que em todas elas, surge completamente despida.A jovem, que é considerada uma estrela do Instagram, criou a conta em julho deste ano e já conta com mais de 62 mil seguidores.Natural da Holanda, a jovem pretende passar uma mensagem aos internautas de que andar nu não deve ser uma coisa 'estranha' ou 'desconfortável' mas sim algo natural. Strerre encontra a sua inspiração na já famosa conta de Instagram Get Naked Australia , onde são publicadas várias fotografias de pessoas nuas pelas paisagens do país da Oceânia."Aquela conta nas redes sociais mudou a minha vida. Inspirou-me imenso e eu decidi criar o meu próprio movimento, a minha própria forma de me expressar", revelou ao Daily Mail, garantindo que aprendeu a explorar a natureza de uma forma livre.Para obter as melhores fotografias, a estrela do Instagram é capaz de se aventurar em locais selvagens, onde a natureza está em estado puro. "Já me deparei com algumas surpresas desagradáveis como tarântulas gigantes e outros bichos. Também já me deparei com uma pessoa enquanto realizava as sessões fotográficas e foi estranho porque ele ficou claramente incomodado com o facto de me ver nua", conta a jovem.A jovem não tem dúvidas de que está no caminho certo para mudar mentalidades e pretende prosseguir o projeto. "Incomoda-me o facto de que as pessoas olhem para mim e se sintam desconfortáveis se eu estiver nua. É uma tristeza que nem toda a gente consiga sentir e ver o prazer de andar despida de uma forma não-sexual", explica.