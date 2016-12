Torre Eiffel fechada pelo quinto dia consecutivo

O período do Natal é o que tem menos visitantes, contando com cerca de 6.000 visitas diárias, face às 20.000 a 25.000 registadas no período de maior afluência.



Os sindicatos têm agendada uma nova assembleia geral ao final do dia para decidir se prolongam a greve.O período do Natal é o que tem menos visitantes, contando com cerca de 6.000 visitas diárias, face às 20.000 a 25.000 registadas no período de maior afluência.

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20%





80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20%





80% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Torre Eiffel continua este sábado fechada, pelo quinto dia consecutivo, devido à greve convocada pelos trabalhadores, que reivindicam melhores condições, para desapontamento dos turistas que pretendiam visitar o monumento.Segundo os sindicatos, que denunciam a ausência de diálogo com a direção e a falta de transparência sobre os projetos estratégicos para o futuro, o prolongamento da greve foi aprovada por unanimidade pelos trabalhadores.A direção da Torre Eiffel lamentou mais um dia de encerramento do monumento, assegurando, no entanto, que se têm registado "avanços importantes" na negociação.