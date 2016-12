Torre Eiffel reabre após cinco dias de greve

A Torre Eiffel, fechada durante cinco dias devido a uma greve dos funcionários, vai reabrir este domingo, depois de uma reunião entre os trabalhadores e a direção do monumento parisiense, em que terão chegado a um acordo.



Segundo avança a France Presse, citando fonte sindical, os trabalhadores da Torre Eiffel aprovaram esta manhã o regresso ao trabalho após uma assembleia-geral.



Os grevistas não têm reivindicações salariais, mas denunciam falta de diálogo social e sobretudo de transparência em relação à estratégia para o futuro.





Segundo a mesma fonte, os trabalhadores e a direção deverão assinar um acordo, sem que tenha sido avançado o conteúdo.A Torre Eiffel emprega três centenas de pessoas, que já em junho fecharam o monumento na sequência das manifestações contra a reforma da legislação laboral, em pleno Campeonato Europeu de Futebol.O Natal é um dos períodos com menos visitantes, contando com cerca de 6.000 visitas diárias, face às 20.000 a 25.000 registadas no período de maior afluência. Por ano, a Torre Eiffel é visitada por seis milhões de turistas.