Evacuadas torres de Londres com risco de incêndio

Veja como ficou o interior da torre em Londres após o incêndio

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Pelo menos 27 torres de habitação no Reino Unido falharam nos testes de segurança contra incêndios, confirmou ontem o governo britânico, um dia depois de terem sido retirados à pressa cerca de quatro mil habitantes de cinco torres em risco no bairro londrino de Camden. Mais de 80 pessoas recusaram sair.O governo britânico fez testes em cerca de 600 edifícios onde foi instalado o mesmo revestimento usado na torre Grenfell, de Londres, onde morreram 79 pessoas num incêndio. A PM britânica, Theresa May, disse que "nalguns casos é necessário que as pessoas saiam de casa temporariamente".Na noite de sexta-feira, as autoridades municipais de Camden deram ordem à evacuação de cinco torres no bairro depois de os bombeiros terem avisado que não podiam garantir a segurança dos residentes, mas 83 pessoas recusaram sair de casa, algumas devido à falta de explicações das autoridades.