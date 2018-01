Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Toys R Us' vai encerrar mais de 180 lojas nos EUA

Os encerramentos vão iniciar-se em fevereiro.

23:42

A 'Toys R Us', empresa de brinquedos presente em Portugal, anunciou esta quarta-feira que vai encerrar mais de 180 lojas nos EUA, na sequência de um processo de reestruturação.



De acordo com a agência Associated Press (AP), a empresa, que no passado Verão pediu proteção contra credores, vai encerrar cerca de 20% das suas lojas nos Estados Unidos.



Os encerramentos vão iniciar-se em fevereiro e, até ao momento, a administração da multinacional ainda não esclareceu quantos postos de trabalho estão em causa.



Numa carta enviada hoje aos clientes, o presidente executivo da 'Toys R Us', Dave Brandon, disse que as ações tomadas são "necessárias" para que a empresa tenha hipóteses de "emergir da falência", de forma "viável e competitiva".



A 19 de setembro, a 'Toys R Us' apresentou um pedido de insolvência devido à sua elevada dívida e às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores, que compram cada vez mais pela Internet. A empresa apresentou o pedido de 'proteção de falência' no Tribunal de Falências do Distrito Leste da Virgínia (Estados Unidos).



A multinacional avançou com um processo para reestruturar a sua rede comercial, que inclui fechar as instalações menos lucrativas e renovar o resto para melhorar a experiência de compra dos consumidores, segundo disseram à agência de notícias EFE fontes conhecedoras do processo.