Traficantes mandam corpos mutilados em caixa a rivais como presente

Exeução terá sido uma retaliação pela morte por engano de um adolescente de 16 anos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:00

Traficantes que dominam a favela Cidade Alta, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, enviaram a criminosos rivais da favela Pica Pau dentro de uma caixa "enfeitada" com fita de presente os corpos esquartejados de dois jovens alegadamente pertencentes à quadrilha inimiga. O macabro "presente" foi deixado num dos acessos à favela do Pica Pau, também na zona norte daquela cidade brasileira. O embrulho chamou bastante a atenção antes de a caixa ser aberta todos ficaram chocados quando se descobriu o seu conteúdo.

Os corpos descobertos dentro da caixa, segundo a polícia fluminense, eram de dois jovens traficantes da favela Pica Pau conhecidos como Lorran e Gato. Os dois terão sido capturados, mortos e desmembrados por traficantes da favela vizinha, Cidade Alta, na sexta-feira, para serem usados na mórbida provocação aos rivais.

O líder da execução, ainda de acordo com fontes policiais, terá sido o traficante Rodney de Azevedo Andrade, conhecido como "Baratão", um dos chefes do tráfico na Cidade Alta. Pretendendo mostrar o seu poder e a sua sensação de impunidade, "Baratão" fez com que a invasão à favela rival fosse filmada, a captura e a execução dos adversários, e postou as imagens nas redes sociais.

A execução e mutilação dos jovens da quadrilha rival terá sido uma retaliação dos traficantes da Cidade Alta aos traficantes da Pica Pau, com os quais estão em guerra há meses pelo controlo do comércio de droga na região, pela morte um dia antes por aparente engano de um adolescente de 16 anos, Matheus William. Matheus, que era evangélico e não tinha qualquer ligação ao mundo do crime, foi morto com um tiro nas costas num dos acessos à favela Cidade Alta, onde vivia com a família.

A execução terá sido levada a cabo por criminosos da favela Pica Pau, que o confundiram com um traficante da Cidade Alta. Ao saber disso, os criminosos da Cidade Alta decidiram vingar o adolescente de forma brutal e capturaram e mataram os dois jovens da facção rival.