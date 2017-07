Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transexual e marido esperam o primeiro filho biológico

Trystan Reese parou de tomar testosterona para conseguir engravidar.

13.07.17

Trystan Reese e Biff Chaplow têm dois filhos adotivos mas, agora, o casal prepara-se para receber o primeiro filho biológico, em Oregon, nos Estados Unidos. Trystan, transexual, parou de tomar testosterona para conseguir engravidar.



Aos 34 anos, Trystan está "grávido" e a sua história fez furor na imprensa internacional. No início da gestação ainda tentou esconder a barriga, usando roupas largas, mas não conseguiu levá-la até ao fim sem chamar a atenção de alguns olhares mais curiosos.



Com humor, Trystan revelou, citado pela CNN, que "à medida que a gravidez foi progredindo, tornou-se cada vez mais óbvio" que não era apenas "mais um homem com barriga de cerveja".



O jovem, que nasceu mulher, começou a tomar testosterona quando ainda andava na escola mas agora fez uma pausa para conseguir gerar um bebé. "Sinto-me bem sendo um homem com útero e com a capacidade de ter um bebé", acrescentou ainda num vídeo publicado na rede social Facebook.



O casal garante que todo o processo foi acompanhado por médicos especialistas e que tudo está a correr como uma "gravidez normal".